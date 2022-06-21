«Шахтер» будет базироваться в Польше, чтобы сохранить легионеров. На матчи чемпионата команда будет ездить на Украину

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«Шахтер», вероятно, будет базироваться в Польше.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, на такой шаг «Шахтер» пойдет, чтобы хотя бы частично сохранить в составе легионеров.

В Польше клуб собирается проводить матчи Лиги чемпионов. На игры чемпионата команда будет ездить на Украину. Скорее всего, проводить матчи чемпионата «Шахтер» будет во Львове.

Изначально «Шахтер» хотел базироваться в Варшаве, но затем передумал. Решено, что команда будет располагаться ближе к границе – в городе Люблин, пишет журналист Андрей Сенькив.

Готовиться к сезону «Шахтер» начнет в середине июля. Команда отправится в Польшу, а оттуда – в Нидерланды на тренировочные сборы.

Также команда планирует провести серию благотворительных матчей. Соперником «Шахтера» по одному из них станет «Порту», игра состоится в августе.

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