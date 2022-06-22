Макар признан лучшим защитником сезона НХЛ. Он набрал 1631 балл в голосовании, Йоси – 1606

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар стал обладателем «Норрис Трофи».
Приз вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.
В 77 матчах минувшего сезона 23-летний канадец набрал 86 очков – второй результат после Романа Йоси («Нэшвилл», 96).
Макар превзошел всех защитников по заброшенным шайбам (28) и разделил первое место по победным голам (6).
Также он стал вторым по показателю полезности («+48») после своего одноклубника Девона Тэйвса, у которого «+52».
Макар стал первым в истории игроком «Колорадо», выигравшим «Норрис Трофи».
Он набрал в опросе 1631 очко, опередив Йоси (1606), обладателя трофея-2020, и Виктора Хедмана («Тампа», 940).
Голосование проводилось среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.
В прошлом году «Норрис Трофи» выиграл защитник «Рейнджерс» Адам Фокс.