Полина Плюснина об отстранении сборной России: «Русским многое приходится преодолевать. Преодолеем и это. Я всегда поддерживаю руководителей родного государства»

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Российская биатлонистка Полина Плюснина высказалась об отстранении сборной России от международных соревнований. 

«Обидно, что так происходит. Честно говоря, я ревела два дня, узнав, что россиян отстранили от международных стартов. Друзья и родственники меня успокаивали.

Поддержка родных помогла, настроение поменялось. Поэтому я иначе реагирую на произошедшее. Если подобное случилось, значит, так и должно быть. Ничего страшного, потерпим.

Русским многое приходится преодолевать. Преодолеем и это. Я всегда поддерживаю руководителей родного государства. Если подобный конфликт случился, значит, другого выхода не было», – сказала Плюснина. 

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