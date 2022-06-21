«Ман Сити» запросит 85-95 млн евро за Бернарду. «Барса» считает сделку невозможной, хотя игрок хочет перейти

вряд ли сможет подписать из-за финансовых запросов «Ман Сити».

Манчестерский клуб запросит за полузащитника 85-95 млн евро, сообщил журналист Хави Торрес в эфире TV3.

«Барса» осознает, что осуществить сделку будет сложно. В данный момент каталонский клуб считают, что подписать Бернарду не удастся, хотя сам игрок хочет перейти. Силва хочет жить ближе к Португалии и считает переход в «Барсу» приоритетным вариантом.

Агент Жорже Мендеш намерен приложить усилия, чтобы организовать трансфер, но «Ман Сити» вряд ли значительно снизит запросы. Кроме того, «горожане» не заинтересованы во включении кого-то из игроков «Барсы» в сделку.

В 2017 году «Ман Сити» заплатил за Бернарду 50+30 млн евро, и большая часть бонусов уже была выплачена английским клубом. Пеп Гвардиола часто использует португальца, а у нет необходимости продавать игроков.