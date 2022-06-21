Директор «Матч ТВ»: «Интереса российского зрителя к турнирам нет, если наши спортсмены не выступают. Нам есть что развивать и показывать в России»

Директор по цифровому развитию высказался о потере прав на трансляцию соревнований.

«Сейчас мы потеряли , Кубок английской лиги, чемпионаты Португалии, Франции, Шотландии. На их трансляцию на сегодняшний день у нас нет прав. Мы также потеряли «Формулу-1».

Для нас это было довольно болезненно, но это не было ключевым видом контента. Все же российский зритель в первую очередь хочет видеть российский спорт, российских спортсменов и зарубежные мероприятия с участием российских спортсменов. Поэтому, если сейчас наши спортсмены не выступают за рубежом, то и интереса к этим спортивным мероприятиям нет.

В частности, прошедший чемпионат мира по хоккею – яркое тому доказательство. Отменили участие сборной России и смотрение этого мероприятия очень сильно упало.

Для нас сейчас тот самый момент, когда лучше времени для развития российского спорта не найти. Во всех индустриях мы видим импортозамещение, здесь то же самое. Нам есть что развивать и показывать в России», – сказал Александр Фролов.