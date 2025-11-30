Челестини о словах Акинфеева, что ЦСКА надо взрослеть: «Опыт не покупается в супермаркете. Для этого надо играть»
Челестини: опыт не покупается в супермаркете, для этого ЦСКА надо играть.
Тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на высказывание вратаря армейцев Игоря Акинфеева, который после матча РПЛ с «Оренбургом» (2:0) заявил, что команда должна взрослеть.
— Акинфеев был недоволен. Сказал, что некоторым игрокам нужно взрослеть.
— Я согласен с ним. Опыт не покупается в супермаркете. Для этого надо играть матчи. Это единственное, что можно сделать, чтобы набрать опыт, — сказал Челестини.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости