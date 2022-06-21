«Зенит» и Крицюк расторгли контракт по взаимному согласию. 1 июля он вернется в «Жил Висенте»

Вратарь Станислав Крицюк покидает «Зенит».

Пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что стороны приняли решение о завершении сотрудничества по взаимному согласию. До 30 июня вратарь будет тренироваться в расположении клуба.

Голкипер попрощался с «Зенитом» и сообщил, что с 1 июля станет игроком «Жил Висенте». С португальским клубом россиянин заключил долгосрочный контракт.

«Новый опыт, серьезные испытания, первые в карьере золотые медали – это все про «Зенит».

Но вместе с руководством клуба мы приняли решение расторгнуть контракт досрочно. С 1 июля возвращаюсь в , с которым подписал длительное соглашение.

Хочу поблагодарить всех, кто окружал меня в городе и клубе в прошедшем сезоне. Мы – чемпионы!

Спасибо, Питер! Спасибо, «Зенит» 💙», – написал Крицюк.

Ранее гендиректор Александр Медведев сообщил, что контракт с Крицюком будет расторгнут из-за состояния здоровья вратаря.

Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте» в сентябре 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов.