Шестеркин признан лучшим вратарем сезона НХЛ

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин выиграл приз «Везина Трофи» – награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.

В 53 матчах минувшего сезона россиянин одержал 36 побед, у него лучшие показатели по пропущенным голам в среднем за игру (2,07) и отбитым броскам (93,5%).

Шестеркин набрал в опросе 154 очка, опередив Якоба Маркстрема («Калгари», 53) и Юусе Сароса («Нэшвилл», 32).

В прошлом сезоне приз «Везина Трофи» получил голкипер Марк-Андре Флери.

Обладатель приза определяется по результатам голосования 32 генеральных менеджеров клубов НХЛ. Каждый из них назвал свою тройку претендентов.

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