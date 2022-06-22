Шестеркин признан лучшим вратарем сезона НХЛ

Вратарь выиграл приз «Везина Трофи» – награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата .

В 53 матчах минувшего сезона россиянин одержал 36 побед, у него лучшие показатели по пропущенным голам в среднем за игру (2,07) и отбитым броскам (93,5%).

Шестеркин набрал в опросе 154 очка, опередив Якоба Маркстрема ( , 53) и Юусе Сароса ( , 32).

В прошлом сезоне приз «Везина Трофи» получил голкипер Марк-Андре Флери.

Обладатель приза определяется по результатам голосования 32 генеральных менеджеров клубов НХЛ. Каждый из них назвал свою тройку претендентов.