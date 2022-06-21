«Даллас» назначил Дебура на пост главного тренера

официально возглавил «Даллас».

54-летний специалист стал 25-м главным тренером в истории франшизы и 10-м – в истории «Далласа».

Ранее сообщалось, что контракт Дебура и «Старс» будет рассчитан на четыре года. Зарплата тренера составит около четырех миллионов долларов за сезон.

Дебур был уволен из в мае. В минувшем сезоне «Голден Найтс» впервые в своей истории не сумели выйти в плей-офф.

Ранее канадец также работал с «Флоридой», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». С «Дэвилс» и «Шаркс» он доходил до финала Кубка Стэнли в 2012 и 2016 годах соответственно.

«Старс» искали нового тренера после отставки Рика Боунесса, случившейся после вылета из первого раунда Кубка Стэнли по итогам серии с «Калгари» (3-4).