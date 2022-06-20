Турнир претендентов. 4-й тур. Непомнящий сыграет с Фиружей, Раппорт против Накамуры и другие партии

Теги результаты Теймур Раджабов турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Лижэнь Дин Рихард Раппорт Ян-Кшиштоф Дуда Алиреза Фиружа Шахматы

21 июня в Мадриде пройдет четвертый тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Алирезой Фиружей из Франции.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

4-й тур

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия)Алиреза Фиружа (Франция)

Рихард Раппорт (Венгрия) – Хикару Накамура (США)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Дин Лижэнь (Китай) – Фабиано Каруана (США)

Турнирное положение: Каруана, Непомнящий – по 2, Дуда, Фиружа, Раппорт, Накамура – 1,5, Раджабов, Лижэнь – по 1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные