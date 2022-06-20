Медведев проиграл пятый финал подряд, убытки «ПСЖ», Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Зиньковский почти в «Спартаке» и другие новости утра

1. У «ПСЖ» убытки 200-300 млн евро за сезон-2021/22. Годом ранее было минус 225 млн. А впереди еще нагрузка от суперконтракта Килиана Мбаппе. Неужели клуб вписывается в финансовый фэйр-плей?

2. Первая ракетка мира Даниил Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира в Галле. Российский теннисист проиграл пятый финал подряд.

3. Сборная России по футболу сыграет с двумя сборными из разных конфедераций в сентябре.

4. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Карлос Сайнс из «Феррари» финишировал вторым, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал третьим.

5. Мохамед Салах, оказывается, играл с травмой с финале Лиги чемпионов. Об этом рассказал доктор сборной Египта.

6. Трансферы. Зиньковский проходит медосмотр для трансфера в «Спартак». Языджи не останется в ЦСКА. «Зениту» интересен защитник сборной Парагвая и «Ривер Плейт» Мартинес.

«Лидс» требует от «Барселоны» 55 млн евро за Рафинью и не намерен снижать цену. «Ливерпуль» купил защитника Шотландии U21 Рэмзи у «Абердина» за 4+2,5 млн фунтов. Трансфер Тимбера в «МЮ» на грани срыва из-за ван Гала. «Милан» предложил Марсело 3 млн евро в год, но защитник не хочет играть за 50% его зарплаты в «Реале».

«МЮ» и «Арсенал» лидируют в борьбе за Абрахама, хотя «Рома» не хочет продавать лучшего бомбардира. Мхитарян подпишет контракт с «Интером» на следующей неделе. «Челси» потребуется 60 млн фунтов для покупки Стерлинга у «Манчестер Сити». «Челси» отдаст Лукаку «Интеру» в аренду за 10 млн евро плюс бонусы.

7. На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште Дрессел, Мартиненги и Уолш одержали победы и другие результаты дня. А Россия потеряла золото и бронзу двух ЧМ на короткой воде после дисквалификации Лобузова за допинг.

8. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым в третьем туре шахматного турнира претендентов.

9. Международная федерация плавания ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях и объявила о создании открытой категории для них.

10. Бывший тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис возглавил турецкий «Фенербахче».

11. Бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Реванш будет – это официально.

12. «Жирона» вернулась в Примеру, обыграв «Тенерифе» в финале турнира плей-офф Сегунды.

Цитаты дня:

Бах о рекомендациях отстранить российских спортсменов: «Еще не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме – спорт должен объединять»

Руслан Нигматуллин: «Иногда измены идут на пользу, отношения становятся лучше. Сохранение брака зачастую зависит от мудрости женщины»

Фетисов об отстранении российских спортсменов: «Не думал, что доживу до момента, когда олимпийскую хартию можно выкинуть на помойку»

Вице-премьер Чернышенко: «Аудитория «Игр Будущего-2024» в Казани будет, предположительно, в 7 раз больше, чем у Олимпийских игр»

Сисиньо тренировался пьяным в «Реале»: «Я пил кофе, чтобы изменить дыхание, обливался парфюмом»

Украинский боксер Редкач показал фото с россиянином Биволом: «Нужно разделять спорт и политику»