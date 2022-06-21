Бакаев о переходе в «Зенит» после «Спартака»: «Я не предатель. Для меня показательна поддержка многих ветеранов»

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Зелимхан Бакаев не считает, что предал «Спартак», перейдя в «Зенит».

– Что тебе писали фанаты «Спартака» и что ответишь тем, кто назовет тебя предателем?

– В комментарии я не заходил, потому что там могут написать всякое. Для меня показательно, что многие ветераны меня поддержали: и спартаковские, и остальные.

– И все же: что скажешь тем, кто назовет тебя предателем?

– Что я не предатель, – сказал вингер «Зенита».

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