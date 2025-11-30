  • Спортс
«Тоттенхэм» проиграл 5 из 7 последних матчей. Викарио освистывали после результативной ошибки в игре с «Фулхэмом»

«Тоттенхэм» проиграл 5 из 7 последних матчей.

«Тоттенхэм» уступил дома «Фулхэму» (1:2) в АПЛ.

Таким образом, «шпоры» проиграли 5 из 7 последних матчей во всех турнирах и после 13 игр занимают в Премьер-лиге 10-е место.

На 6-й минуте игры с «Фулхэмом» при счете 0:1 вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио допустил результативную ошибку. Итальянец выбежал к границе штрафной, чтобы перехватить заброс, но неудачно принял мяч и выбил его сопернику. В итоге хавбек «дачников» Харри Уилсон ударом от боковой линии поразил пустые ворота. 

После этого вплоть до окончания первого тайма фанаты «шпор» освистывали Викарио при каждом его касании мяча.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
