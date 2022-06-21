Геннадий Орлов: «Аршавин – лучший футболист последних 30 лет в России. Единственный, кто дотянулся до английского чемпионата»

считает Андрея Аршавина лучшим российским игроком последних 30 лет.

«Для меня лучший футболист последних 30 лет в России – это . Он единственный, кто дотянулся до английского чемпионата и играл за «Арсенал». Более того, ему там аплодировали. Хоть он и недолго там был, как комета пролетел, но поднялся.

Во многом благодаря ему команда 2008 года завоевала бронзовые медали. И «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Это все Аршавин, он участвовал во всем. И сколько удовольствия он нам доставил. Вот сейчас Клаудиньо играет в «Зените», и его роль похожа на ту, что была у Аршавина. Это созидатель игры, который еще и забивает», – сказал журналист в эфире «Радио Зенит».