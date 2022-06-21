Эриксен и Тимбер отказали «МЮ». Клуб готовит новое предложение по де Йонгу – 70 млн евро и бонусы

Несколько игроков отказались от перехода в этим летом.

Как пишет The Guardian, от трансфера отказался защитник Юрриен Тимбер, который хочет сохранить место в составе сборной Нидерландов перед ЧМ-2022. Эрик тен Хаг хотел видеть в составе своей команды форварда Дарвина Нуньеса, который предпочел перейти в «Ливерпуль» из «Бенфики». Еще один отказ поступил от полузащитника . Датчанин предпочел бы остаться в «Брентфорде» или вернуться в .

Таким образом, пока этим летом игроки только уходят из «Манчестер Юнайтед». Клуб бесплатно покинули Поль Погба, Хуан Мата, Неманя Матич, Джесси Лингард и Эдинсон Кавани.

Управляющий директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд и спортивный директор клуба Джон Мерто сохраняют спокойствие. Основная цель тен Хага – полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

Арнольд и Мерто считают, что паниковать не нужно, так как у каталонского клуба есть серьезные финансовые проблемы. Боссы «МЮ» полагают, что «Барса» будет вынуждена продать Френки, и готовят предложение в размере 70 млн евро без учета бонусов. Ранее «Барса» отказалась продать де Йонга примерно за 60 млн евро без учета бонусов.

При идеальном раскладе «МЮ» хотел бы подписать де Йонга до 8 июля, когда команда отправится в предсезонный тур. Тен Хаг хочет, чтобы хавбек был в составе к первой игре предсезонки – против «Ливерпуля». Если достичь этого не удастся, то де Йонга хотят видеть в команде к первой игре нового сезона . Арнольд и Мерто считают, что это достижимо.