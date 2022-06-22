Российские вратари получили 31 первое место из 32 в голосовании на «Везину», это рекорд.

Обладатель приза определяется по результатам голосования 32 генеральных менеджеров клубов . Каждый из них назвал свою тройку претендентов (баллы считались по схеме 5-3-1).

В этом году приз выиграл ( , 29 первых мест). По одному первому месту получили Андрей Василевский ( ) и ( ).

Только один генеральный менеджер отдал первое место другому вратарю – Фредерику Андерсену из «Каролины».

Впервые первые места получили сразу три российских вратаря. Также это новый рекорд по общему количеству первых мест для вратарей из одной страны (до 2018 года максимумом были 30 первых мест, а с этого года – 32).

Ранее лучший российский результат в голосовании был показан в 2019 году, когда получил 28 первых мест из 31.

Сергей Бобровский получал 17 первых мест из 30 в 2013 году и 25 из 30 – в 2017 году.