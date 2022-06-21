Евгения Медведева защитила диплом на тему «Влияние современного инвентаря на технику исполнения элементов в фигурном катании»

Двукратная чемпионка мира рассказала о защите диплома в в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

«Защитила диплом на тему «Влияние современного инвентаря на технику исполнения элементов в фигурном катании на коньках» в РГУФКСМиТ.

Кто знает, может, в будущем и тренером удастся поработать по фигурному катанию?

Ряд СМИ ошибочно написали, что я защитила диплом МГУ. Это не так. Сегодня была защита диплома в РГУФКСМиТ, куда я поступила еще в 2017 году», – написала Медведева в соцсети.