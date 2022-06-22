Мэттьюс признан самым выдающимся игроком сезона НХЛ по версии хоккеистов. Он забил 60 голов

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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» – приза самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата НХЛ.

В 73 матчах минувшего сезона 24-летний хоккеист забросил 60 шайб – больше всех в снайперской гонке.

Также это лучший результат в истории «Лифс» и среди уроженцев США в истории лиги.

Мэттьюс первым в истории «Торонто» выиграл «Тед Линдсей Эворд».

В борьбе за приз он опередил нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, прошлогоднего обладателя награды, и защитника «Нэшвилла» Романа Йоси.

Голосование проводилось среди членов Ассоциации игроков НХЛ.

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