Мэттьюс признан самым выдающимся игроком сезона НХЛ по версии хоккеистов. Он забил 60 голов

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» – приза самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата НХЛ.
В 73 матчах минувшего сезона 24-летний хоккеист забросил 60 шайб – больше всех в снайперской гонке.
Также это лучший результат в истории «Лифс» и среди уроженцев США в истории лиги.
Мэттьюс первым в истории «Торонто» выиграл «Тед Линдсей Эворд».
В борьбе за приз он опередил нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, прошлогоднего обладателя награды, и защитника «Нэшвилла» Романа Йоси.
Голосование проводилось среди членов Ассоциации игроков НХЛ.