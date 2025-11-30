Асенсио вряд ли сыграет с «Жироной» из-за вирусной инфекции. Куртуа вылечился от гастроэнтерита

Защитник «Реала» Рауль Асенсио вряд ли сыграет с «Жироной» из-за вирусной инфекции.

Защитник «Реала» Рауль Асенсио с большой долей вероятности не сыграет сегодня в матче Ла Лиги с «Жироной» из-за вирусной инфекции.

Накануне на тренировке мадридского клуба также отсутствовали защитники Давид Алаба, Даниэль Карвахаль и Дин Хейсен.

При этом защитник Эдер Милитао восстановился от травмы приводящей мышцы и участвовал в двух последних занятиях в общей группе с ограничениями.

Также тренер «Реала » Хаби Алонсо, скорее всего, сможет рассчитывать на вратаря Тибо Куртуа , пропустившего игру Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3) из-за гастроэнтерита.

Кроме того, в заявку на матч с «Жироной» могут попасть защитник Антонио Рюдигер и хавбек Франко Мастантуоно, но их участие в игре находится под вопросом, несмотря на то, что они провели несколько тренировок после травм.