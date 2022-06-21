«Арсенал» объявил о трансфере лучшего ассистента «Порту» Виейры

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Полузащитник Фабиу Виейра стал игроком «Арсенала».

Лондонский клуб подтвердил переход хавбека «Порту», с которым заключен контракт до лета 2027 года.

Ранее стало известно, что трансфер 22-летнего игрока обойдется «канонирам» в 40 млн евро.

Из них 5 млн евро предусмотрены в виде бонусов – выплата зависит от спортивных достижений. Утверждалось, что бонусы активируются при выходе «Арсенала» в Лигу чемпионов, а также когда футболист проведет за клуб нужное количество игр.

В прошлом сезоне хавбек забил шесть голов и сделал 14 голевых передач в 27 матчах чемпионата Португалии и стал лучшим ассистентом «Порту».

В португальской лиге Виейра стал вторым в списке лучших ассистентов. Подробная статистика игрока – здесь.

Фото: arsenal.com

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