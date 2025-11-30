Ари о тренере для «Спартака»: «Возможно, не хватает гармонии «Локо». Пример Галактионова показателен: почти нет легионеров, костяк из россиян»

Ари: пример «Локомотива» и Галактионова показателен для «Спартака».

Экс-форвард «Спартака », а ныне спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал, кто бы возглавить красно-белых.

После отставки Деяна Станковича и.о. тренера «Спартака» стал Вадим Романов.

— Кто мог бы стать идеальным наставником для столичного гранда?

— Имя назвать сложно. Специалист, который хорошо знает РПЛ и много здесь работал. Нужен такой тренер, который разберется в проблемах коллектива и сможет зажечь подопечных.

Весьма показателен пример «Локомотива » и Галактионова . Там почти нет легионеров, но железнодорожники, собрав костяк из отечественных футболистов, радуют поклонников. Ведь порой сложности в раздевалке отражаются и на игре. Возможно, «Спартаку» не хватает подобной гармонии.

— В одном из интервью вы предложили назначить Черчесова.

— Он уже трудился в «Спартаке» и вдобавок возглавлял сборную. Станислав Саламович точно хорошо знает отечественный футбол. Для меня это большое имя. Мог бы еще вспомнить Кононова, но отпускать его из «Торпедо» не хочу.

— Сами бы хотели поработать в «Спартаке»? Если бы вам предложили занять в клубе аналогичную должность, согласились бы?

— Надеюсь, Олег Георгиевич тоже не позволит мне уйти. Всему свое время. На данный момент сосредоточен на «Торпедо». Но в будущем такой вариант нельзя исключать. Думаю, любой менеджер, который расположен к красно-белым и уж тем более любит их, мечтает попасть туда, – сказал Ари.