Мазепин подал в суд на «Хаас»: «Команда не выплатила задолженность по зарплате»

Бывший гонщик «Формулы-1» подал в суд на .

Мазепин выступал за американскую команду в 2021 году. Перед стартом сезона-2022 контракт с «Уралкалием» – компанией отца Никиты и титульным спонсором – расторгли, после чего «Хаас» расстался и с самим пилотом, которого заменил .

Мазепин утверждает, что команда не выплатила ему зарплату в полном объеме.

«При расторжении контракта у «Хааса» была задолженность по зарплате перед мной за этот год. И они до сих пор не выплатили ее. Мне кажется, работодатель как минимум должен компенсировать зарплату до момента увольнения и, наверное, выплатить какое-то выходное пособие. А когда на весь мир тебя пнули куда-то… это, наверное, неправильно. Но это только мое мнение.

Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Это раз. Также надо понимать, что у нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором не имел прямого влияния на мое будущее в команде. То есть они приняли два отдельных решения. Своих денег я не увидел, поэтому мы идем в суд», – заявил российский гонщик.

Cкучали по Мазепину? Он жаловался на разрыв с «Ф-1», а теперь рванет на русский «Дакар»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram