Защитник «Детройта» Зайдер выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ. Зеграс – 2-й, Бантинг – 3-й

Защитник «Детройта» Мориц Зайдер выиграл «Колдер Трофи» - приз лучшему новичку сезона НХЛ.
В 82 матчах минувшего регулярного чемпионата 21-летний немец набрал 50 (7+43) очков при среднем игровом времени 23:01. Показатель полезности Зайдера – «минус 8».
В борьбе за награду защитник опередил нападающих - Тревора Зеграса («Анахайм») и Майкла Бантинга («Торонто»), занявших второе и третье места соответственно.
Зайдер набрал в опросе 1853 очка, Зеграс – 1191, Бантинг – 877.
В прошлом сезоне «Колдер Трофи» получил нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.