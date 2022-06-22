Защитник «Детройта» Зайдер выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ. Зеграс – 2-й, Бантинг – 3-й

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Защитник «Детройта» Мориц Зайдер выиграл «Колдер Трофи» - приз лучшему новичку сезона НХЛ.

В 82 матчах минувшего регулярного чемпионата 21-летний немец набрал 50 (7+43) очков при среднем игровом времени 23:01. Показатель полезности Зайдера – «минус 8».

В борьбе за награду защитник опередил нападающих - Тревора Зеграса («Анахайм») и Майкла Бантинга («Торонто»), занявших второе и третье места соответственно.

Зайдер набрал в опросе 1853 очка, Зеграс – 1191, Бантинг – 877.

В прошлом сезоне «Колдер Трофи» получил нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

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