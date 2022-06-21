Лукаку возвращается в «Интер». «Челси» отдаст его в аренду за 8 млн евро без опции выкупа

Нападающий Ромелу Лукаку переходит из «Челси» в .

Итальянский клуб арендует 29-летнего форварда на один сезон. Сделка не предусматривает обязательство или опцию выкупа.

Клубы уже согласовали практически все детали сделки. «Интер» заплатит за аренду бельгийца 8 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 млн евро.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за во всех турнирах. Его статистика – здесь.