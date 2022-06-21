Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об участии олимпийской чемпионки в шоу-поединке по боксу.

«Классно! Мне уже сказали, что она вроде как выйдет против Ольги Бузовой. Будет все отлично!

Я считаю, что девчонки должны быть в купальниках и максимально долго сражаться. Десять раундов и дополнительное время. И это будет хорошо!

Люди ищут для себя положительные эмоции, открывают новые горизонты. Могу это только поприветствовать. А в качестве ринг-боя выйду я и буду показывать таблички с раундами», — сказал Губерниев.