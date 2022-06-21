В биатлоне изменили систему подсчета очков в Кубке мира: чемпионаты мира не будут включаться в общий зачет с сезона-2022/23

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Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил об изменениях в системе подсчета очков на Кубке мира по биатлону. 

С сезона-2022/23 чемпионаты мира не будут включаться в общий зачет Кубка мира.

В общем зачете Кубка мира больше не будет пропущенных результатов – будут учитываться результаты каждой гонки.

Система начисления очков общего зачета и зачета дисциплин будут скорректированы, чтобы увеличить значение между лучшими результатами. Это позволит спортсменам, пропустившим гонку по болезни, продолжить борьбу за Хрустальные глобусы. 

Начиная с Сочи-2014 в общий зачет Кубка мира не включаются результаты Олимпиад. 

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