В биатлоне изменили систему подсчета очков в Кубке мира: чемпионаты мира не будут включаться в общий зачет с сезона-2022/23

Международный союз биатлонистов ( ) сообщил об изменениях в системе подсчета очков на Кубке мира по биатлону.

С сезона-2022/23 чемпионаты мира не будут включаться в общий зачет Кубка мира.

В общем зачете Кубка мира больше не будет пропущенных результатов – будут учитываться результаты каждой гонки.

Система начисления очков общего зачета и зачета дисциплин будут скорректированы, чтобы увеличить значение между лучшими результатами. Это позволит спортсменам, пропустившим гонку по болезни, продолжить борьбу за Хрустальные глобусы.

Начиная с Сочи-2014 в общий зачет Кубка мира не включаются результаты Олимпиад.