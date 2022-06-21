«Бавария» настаивает, что Левандовски должен отработать контракт. Игрок по-прежнему хочет в «Барсу»

пытается убедить Роберта Левандовского остаться, но он хочет в «Барселону».

Спортивный директор мюнхенского клуба хочет убедить 33-летнего форварда остаться и на следующий сезон. В среду менеджер встречался с футболистом и его агентом на Майорке и еще раз попытался убедить Роберта остаться в «Баварии».

Несмотря на то, что его контракт действует до лета 2023 года, Левандовски хочет покинуть «Баварию» по ходу нынешнего трансферного окна и присоединиться к «Барселоне». Но мюнхенцы по-прежнему не хотят его отпускать и настаивают на том, что он должен отработать свой контракт.

«Это был хороший, содержательный разговор. Но все по-прежнему: Левандовски хочет уйти из «Баварии» в «Барселону», – сообщил журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

«Барселона» планирует повысить предложение по Левандовскому. «Они хотят надавить на «Баварию». Но «Бавария» хочет сохранить его и не собирается его отпускать», – сказал Плеттенберг.

Около месяца назад предложила за Роберта 32 млн евро, но получила отказ. Сообщалось, что вскоре каталонский клуб может предложить за форварда 50 млн евро.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.