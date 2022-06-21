«Зенит» примет «Спартак» в 26-м туре, а с «Динамо» сыграет в 10-м и 24-м турах. «Спартак» и ЦСКА встретятся в 13-м и 28-м турах

«Зенит» и «Спартак» в следующем сезоне впервые встретятся в 8-м туре (2-4 сентября).

Ответная игра в Санкт-Петербурге состоится в 26-м туре (5-7 мая).

«Спартак» и ЦСКА сыграют на в 13-м туре (14-16 октября), а ответный матч на состоится в рамках 28-го тура (19-21 мая).

примет в 5-м туре (12-14 августа), а матч этих команд в Москве запланирован на 20-й тур (17-19 марта).

С «Динамо» команда Сергея Семака в Москве сыграет в 10-м туре (16-18 сентября), матч в Санкт-Петербурге состоится в рамках 24-го тура (21-23 апреля).

В 6-м туре (19-21 августа) примет , а ответный матч состоится в 22-м туре (7-9 апреля).

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