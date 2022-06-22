Мэттьюс выиграл «Харт Трофи». Макдэвид – 2-й, Шестеркин – 3-й

Форвард Остон Мэттьюс стал обладателем «Харт Трофи».

Приз присуждается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате .

В 73 матчах минувшего сезона на счету американца 106 (60+46) очков.

Мэттьюс набрал в опросе 1630 баллов (119 первых мест), опередив нападающего (1111 очков, 29 первых мест), прошлогоднего обладателя награды, и вратаря Игоря Шестеркина (738, 24 первых места).

Голосование проводилось среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Также Мэттьюс стал обладателем «Тед Линдсей Эворд».