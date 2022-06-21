«Зенит» и агент Барриоса опровергли слухи о его желании приостановить контракт: «Ерунда. Это злопыхатели»

Агент Вильмара Барриоса отреагировал на слухи о желании игрока приостановить контракт с «Зенитом».

Сегодня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Я не обсуждаю слухи! Вильмар отправится в Россию уже завтра», – цитирует «Р-Спорт» Луиса Фелипе Поссо.

Ситуацию с Барриосом также прокомментировали и в «Зените».

«Мы ждем Барриоса завтра. У меня нет информации о приостановке контракта. Мы с ним на связи. До сегодняшнего дня я никаких новостей не получал. Ждем его завтра», – сказал «Чемпионату» главный тренер команды Сергей Семак.

«Ерунда. Это злопыхатели», – приводит «Спорт-Экспресс» слова гендиректора петербургского клуба Александра Медведева.

Легионеры могут уезжать из РПЛ в любой момент. ФИФА продлила разрешение до 2023-го