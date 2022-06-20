Плавание. Чемпионат мира-2022. Романчук, Мартиненги, Милак, Андерсон поборются за медали

21 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание
Финалы
21 июня
Мужчины, 800 м, вольный стиль
19.02
Фавориты: Михаил Романчук (Украина), Флориан Велльброк (Германия), Габриэле Детти (Италия).
Женщины, 200 м, вольный стиль
19.17
Фавориты: Фрея Андерсон (Великобритания), Мэдисон Уилсон (Австралия), Молли О’Каллахан (Австралия).
Мужчины, 200 м, баттерфляй
19.54
Фавориты: Криштоф Милак (Венгрия), Томору Хонда (Япония), Ной Понти (Швейцария).
Мужчины, 50 м, брасс
20.11
Фавориты: Николо Мартиненги (Италия), Майкл Эндрю (США), Ник Финк (США).
Смешанная эстафета, 4x100 м, комбинация
20.52
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште