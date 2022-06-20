Плавание. Чемпионат мира-2022. Романчук, Мартиненги, Милак, Андерсон поборются за медали

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21 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Финалы

21 июня

Мужчины, 800 м, вольный стиль

19.02

ФаворитыМихаил Романчук (Украина), Флориан Велльброк (Германия), Габриэле Детти (Италия).

Женщины, 200 м, вольный стиль

19.17

Фавориты: Фрея Андерсон (Великобритания), Мэдисон Уилсон (Австралия), Молли О’Каллахан (Австралия).

Мужчины, 200 м, баттерфляй

19.54

ФаворитыКриштоф Милак (Венгрия), Томору Хонда (Япония), Ной Понти (Швейцария).

Мужчины, 50 м, брасс

20.11

Фавориты: Николо Мартиненги (Италия), Майкл Эндрю (США), Ник Финк (США).

Смешанная эстафета, 4x100 м, комбинация

20.52

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. 

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште

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