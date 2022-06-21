Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом» («Чемпионат»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вильмар Барриос Чемпионат.com Футбол

Полузащитник Вильмар Барриос может приостановить контракт с «Зенитом».

Сегодня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Барриос всерьез рассуждает над вариантом приостановить контракт с «Зенитом».

Сейчас такой вариант развития событий является наиболее вероятным», – рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. Его подробная статистика – здесь.

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