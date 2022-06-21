Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом» («Чемпионат»)

Полузащитник Вильмар Барриос может приостановить контракт с «Зенитом».
Сегодня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.
«Барриос всерьез рассуждает над вариантом приостановить контракт с «Зенитом».
Сейчас такой вариант развития событий является наиболее вероятным», – рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. Его подробная статистика – здесь.
Легионеры могут уезжать из РПЛ в любой момент. ФИФА продлила разрешение до 2023-го