Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом» («Чемпионат»)

Полузащитник может приостановить контракт с .

Сегодня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Барриос всерьез рассуждает над вариантом приостановить контракт с «Зенитом».

Сейчас такой вариант развития событий является наиболее вероятным», – рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. Его подробная статистика – здесь.

Легионеры могут уезжать из РПЛ в любой момент. ФИФА продлила разрешение до 2023-го