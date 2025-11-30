Матч окончен
«Челси» сдержал «Арсенал» в меньшинстве – 1:1. Мерино ответил на гол Чалобы, Кайседо удалили на 38-й
«Арсенал» сыграл вничью с «Челси».
«Арсенал» в гостях поделил очки с «Челси» (1:1) в лондонском дерби в рамках 13-го тура АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве – Мойсес Кайседо наступил шипами на голеностоп Микелю Мерино, арбитр Энтони Тэйлор показал игроку желтую карточку, но после рекомендации ВАР пересмотрел эпизод и удалил эквадорца.
На 48-й счет после розыгрыша углового открыл защитник хозяев Трево Чалоба. На 59-й хавбек Мерино головой сравнял счет.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
30 ноября 16:30, Стэмфорд Бридж
