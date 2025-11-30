  • Спортс
  • «Челси» сдержал «Арсенал» в меньшинстве – 1:1. Мерино ответил на гол Чалобы, Кайседо удалили на 38-й
489

«Арсенал» сыграл вничью с «Челси».

«Арсенал» в гостях поделил очки с «Челси» (1:1) в лондонском дерби в рамках 13-го тура АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве – Мойсес Кайседо наступил шипами на голеностоп Микелю Мерино, арбитр Энтони Тэйлор показал игроку желтую карточку, но после рекомендации ВАР пересмотрел эпизод и удалил эквадорца.

На 48-й счет после розыгрыша углового открыл защитник хозяев Трево Чалоба. На 59-й хавбек Мерино головой сравнял счет.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
30 ноября 16:30, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
1 - 1
Арсенал
Матч окончен
88’
Дьокереш
72’
Эзе   Дьокереш
59’
  Мерино
57’
Субименди   Эдегор
57’
Мартинелли   Мадуэке
Жоао Педро   Делап
55’
54’
Льюис-Скелли
  Чалоба
48’
46’
Калафьори   Льюис-Скелли
Эстевао   Гарначо
46’
2тайм
Перерыв
41’
Инкапиэ
Кайседо
38’
27’
Калафьори
13’
Москера
Кукурелья
11’
5’
Субименди
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Нету, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Ачимпонг, Адарабиойо, Делап, Бадьяшиль, Йоргенсен, Сантос, Палмер, Гиттенс, Гарначо
1тайм
Арсенал:
Райя, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Тимбер, Райс, Субименди, Эзе, Мерино, Мартинелли, Сака
Запасные: Аррисабалага, Нванери, Льюис-Скелли, Уайт, Габриэл Жезус, Нергор, Эдегор, Дьокереш, Мадуэке
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25254 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoЧелси
logoМойсес Кайседо
logoМикель Мерино
Энтони Тэйлор
logoТрево Чалоба
