«Челси» сдержал «Арсенал» в меньшинстве – 1:1. Мерино ответил на гол Чалобы, Кайседо удалили на 38-й

«Арсенал» сыграл вничью с «Челси».

«Арсенал » в гостях поделил очки с «Челси » (1:1) в лондонском дерби в рамках 13-го тура АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве – Мойсес Кайседо наступил шипами на голеностоп Микелю Мерино, арбитр Энтони Тэйлор показал игроку желтую карточку, но после рекомендации ВАР пересмотрел эпизод и удалил эквадорца.

На 48-й счет после розыгрыша углового открыл защитник хозяев Трево Чалоба . На 59-й хавбек Мерино головой сравнял счет.

