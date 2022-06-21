РФС не согласен с решением ФИФА по приостановке контрактов иностранцев с клубами России до 2023 года

выразил несогласие с решением ФИФА о приостановке контрактов легионеров.

«Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года.

РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года», – сообщила служба коммуникаций РФС.

ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России до 2023 года