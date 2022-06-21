РПЛ не расширят, бан Рыбуса в сборной Польши, Кузьменко едет в «Ванкувер», Грановская уйдет из «Челси», Бердыев нашел работу в Иране, рекорд на 100-метровке на спине и другие новости

1. Большинство клубов РПЛ выступили против расширения лиги с сезона-2023/24.

2. Мачея Рыбуса прекратят вызывать в сборную Польши из-за «его нынешней клубной ситуации». Защитник «Спартака» не поедет на ЧМ-2022.

3. Кубок Стэнли. «Тампа» наносит ответный удар – 6:2 в третьем матче с «Колорадо», счет в серии стал 1-2. Никита Кучеров сделал 2 передачи и был признан второй звездой матча, но в третьем периоде ушел со льда из-за травмы.

4. Пишут, что Зинедин Зидан был близок к назначению в «ПСЖ». Клуб уже готовил официальное объявление, когда тренер передумал.

5. В «Барселоне» крайне обеспокоены физическим состоянием Фати и сомневаются, что он вернется на свой уровень. Клуб жалеет, что 5-й операции не было.

6. Олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустит сезон-2022/23.

7. Переговоры Криштиану Роналду и тренера Эрика тен Хага прошли хорошо. Форвард вряд ли уйдет из «МЮ» летом.

8. «Спартак» готов тратить на новые контракты игроков не более 2-3 млн евро, включая зарплату, комиссию и бонусы.

9. Курбан Бердыев возглавил иранский «Трактор». Он также стал техническим директором клуба.

10. Нападающий Андрей Кузьменко подпишет контракт с «Ванкувером». Об этом сообщил его агент Дэн Мильштейн. Экс-форвард СКА получит максимальный оклад по контракту новичка в НХЛ – 950 тысяч долларов.

11. Марина Грановская уйдет из «Челси». Боэли и Тухель займутся трансферами, пока у клуба не появится новый спортивный директор.

12. Итальянский пловец Томас Чеккон установил мировой рекорд на 100-метровке на спине, прежнее достижение держалось почти 6 лет.

13. «Авангард» подписал контракт с Владимиром Ткачевым на один год.

14. Антонио Рюдигер взял 22-й номер в «Реале». Под ним играл Иско.

15. Бритни Спирс начала болеть за «Ман Сити». Клуб хочет, чтобы она пришла на матч и однажды выступила на стадионе

16. Еще трансферные новости. Трансферы Левандовского и Кунде – приоритеты для Хави на лето. Пишут, что «Барселона» готовит предложение на 50 млн евро по Левандовскому и надеется, что «Баварию» оно убедит. Зинченко интересен «Вест Хэму» и «Эвертону». «Ман Сити» готов заплатить 40 млн фунтов за Кукурелью, но «Брайтон» просит 50 млн. «МЮ» начал переговоры по защитнику сборной Германии Рауму, он может обойтись в 30-35 млн евро. Стерлинг впечатлен амбициями новых владельцев «Челси», переход ему интересен.

«Зенит» подтвердил интерес к Кассьерре. Переговоры с «Сочи» идут. Контракт будет на 3 года с опцией продления на сезон.

17. Райан Гиггз покинул пост тренера Уэльса. Он не хочет, чтобы обвинения в нападении на двух девушек мешали сборной готовиться к ЧМ-2022.

18. ФИФА может упростить допуск трансгендеров к женским турнирам, отменив порог тестостерона.

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