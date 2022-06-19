Звонок в «Спартак» из администрации президента, Широков отстранен от футбола, Медведев в финале, «Колорадо» разнес «Тампу» во 2-м матче финала НХЛ и другие новости утра

1. «Спартак» не бойкотирует матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге после звонка из администрации президента. Верите? Зарема Салихова снова высказалась о скандале вокруг игры: «Это напоминает 1939-й, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок. Происходящее – позор для РФС».

2. Кубок Стэнли. «Колорадо» разнес «Тампу» во втором матче финальной серии – 7:0! Это всего 3-й такой разгром в финале Кубка Стэнли в эпоху НХЛ.

Валерий Ничушкин сделал дубль и был признан первой звездой матча. Андрей Василевский впервые в карьере в лиге пропустил 7 шайб в матче плей-офф.

3. Роман Широков отстранен на полгода от футбольной деятельности в Москве и оштрафован. Бывший игрок «Зенита» и сборной России, а сейчас администратор «Строгино» угрожал судьям после матча детских команд: «Вы пидорасы ######, я вам #### сломаю, вы больше у меня судить не будете!»

4. Клубы РПЛ 20 июня обсудят расширение лиги с сезона-2023/24. В случае одобрения большинством клубов инициативу рассмотрит исполком РФС. «Зенит» против безусловного расширения Премьер-лиги.

5. Первая ракетка мира Даниил Медведев прошел Оскара Отте в полуфинале турнира в Галле и за титул сыграет против Хуберта Хуркача.

6. Трансферы. Полузащитник «Крыльев Советов» Зиньковский переходит в «Спартак». Московский клуб расторгнет контракт с Уруновым и может продать Кофрие. Дзюба может перейти в «Галатасарай». На хавбека «Краснодара» Сперцяна претендуют два клуба Бундеслиги. «Краснодар» подпишет экс-полузащитника ЦСКА Ахметова. На Агаларова претендуют «Краснодар», «Сочи», «Ростов» и «Ахмат». Переговоры ЦСКА о трансфере Языджи зашли в тупик.

«Реал» попробует приобрести Холанда в 2024-м, когда вступит в силу пункт об отступных в 150 млн евро. «Ливерпуль» интересуется Асенсио. Фабрегас ушел из «Монако» по истечении срока контракта. Влашич может уйти из «Вест Хэма» в аренду в «Торино» или «Хайдук».

7. Паралимпийцы, приехавшие на чемпионат России в Чебоксары, не смогли подняться в гостиницу по пандусу. Им пришлось карабкаться по ступенькам. Прокуратура Чувашии начала проверку.

8. Леонид Слуцкий хотел тренировать «Рубин» в ФНЛ бесплатно. Клуб отказал, но сократил ему зарплату до 1 млн рублей в месяц.

9. Ледеки и Маршан взяли золото в заплывах на 400 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, США и Австралия победили в эстафетах 4x100 м. Впервые в истории золото ЧМ в технической программе завоевала не российская синхронистка.

10. В квалификации Гран-при Канады Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й.

11. «Флорида» готова обменять Бобровского, взяв на себя до 50% его зарплаты. «Авангард» вернул Буше, получившего год тюрьмы условно за изнасилование 12-летней девочки в 2011-м.

12. Во втором туре шахматного турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной.

13. Атаманова победила в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, Калейн – 2-я, Николова – 3-я. Другие результаты – здесь.

14. Магучих, Фрейзер-Прайс, Оллмэн, Аллен и Бродерс победили на седьмом этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Париже, Лавильени – 2-й.

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