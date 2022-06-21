Вратарь «Аризоны» Просветов о США: «Раньше заправлял бак за 50 долларов, сейчас – за 80. Говорили, что российскую экономику задушат. Нет! Видите, живем»

Российский вратарь рассказал о росте цен в США.

– Сейчас мы много читаем про энергетический кризис на Западе, в том числе США, слушаем речи Джо Байдена про путинский налог. Вы ощутили это на себе?

– Весной я по окончании сезона уехал в Россию. Это было 4 мая. Что видел на тот момент: если раньше я заправлял полный бак примерно за 50 долларов, то сейчас это стоит уже порядка 80 долларов, то есть ощущается.

Раньше галлон стоил 3 доллара, а сейчас 5 долларов или 4 с чем-то. Непонятно, это из-за ситуации на Украине или просто инфляция в США.

Но цены выросли и в России. Я вот был прошлым летом, было все намного дешевле – и продукты, и топливо. Я слежу за политикой, некоторые вещи понимаю.

– Что нас ждет дальше?

– В США сильная экономика, они там разберутся. В то же время говорили, что нашу российскую экономику задушат. А нет! Видите, живем.

И на самом деле все, что я хочу купить, включая запчасти на машину, все есть. То же самое и в Америке. Но почему растут цены, я не могу сказать.

То ли конкуренция возрастает, то ли ситуация на Украине. Но не думаю, что вся инфляция на все продукты связана только с этим.

– На вас как на человека, получающего зарплату в долларах, повлиял невиданный за последние годы рост рубля?

– Да, конечно же, повлияло. 100 долларов было равно 7000 рублей. А сейчас 5000. Вот так и теряешь деньги (смеется).

– Я не был никогда в Штатах, но про Аризону есть стереотип как о жестком консервативном штате вроде Техаса. Это ощущается?

– На самом деле нет. У всех разные виды на жизнь. В Америке многие люди сейчас переживают по поводу Украины, но прежде всего за то, как это отразится на их стране, их жизни.

У всех разные взгляды. Делятся люди на категории. Когда все началось, все спрашивали меня, почему и как все происходит на Украине. Но я сам не особо понимал, как и что, потому что активно тренировался и не следил за политикой. Но события заставили следить, – заявил .