Тренер «Оренбурга» Белоруков про 0:2 с ЦСКА: «Не реализовать столько моментов… Не хочется говорить, что играли хорошо – за это не дают ни очки, ни премиальные»

Тренер «Оренбурга»: играли хорошо с ЦСКА, но не реализовали моменты.

Ассистент тренера «Оренбурга» Дмитрий Белоруков оценил поражение от ЦСКА (0:2) в РПЛ.

— Снова создаете моменты, но не забили и проиграли. Чего не хватает?

— Не хватает забитых голов, мастерства. Потому что столько создавать моментов и не реализовывать… Уже даже не хочется говорить, что играли хорошо, но за это не дают ни очки, ни премиальные. Будем дальше работать и стараться забивать голы, — сказал Белоруков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
