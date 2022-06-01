Друг Левандовского: «Роберт не заслужил такого отношения руководства «Баварии»

Друг Роберта Левандовского Томаш Зависляк осудил руководство «Баварии».

33-летний нападающий открыто заявил о своем желании покинуть команду в межсезонье, однако боссы мюнхенского клуба не намерены его отпускать.

«Если вы посмотрите на поведение клуба в последние месяцы, то поймете, что Роберт определенно не входит в его планы на будущее.

Очень жаль, что никто из руководства не захотел провести честный, открытый разговор.

Роберт не заслужил такое отношение. Поэтому его потеряла как человека», – сказал Зависляк, который также является пиарщиком игрока.

«Не хочу больше играть в «Баварии», моя эра там закончилась». Левандовски уже открыто требует трансфера