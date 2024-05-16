«Ювентус» выиграл 1-й трофей после возвращения Аллегри – Кубок Италии

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Душан Влахович Андреа Камбьязо Футбол

«Ювентус» обыграл «Аталанту» со счетом 1:0 в финале Кубка Италии.

Единственный гол на 4-й минуте матча забил 24-летний нападающий Душан Влахович с передачи Андреа Камбьязо

Таким образом, туринский клуб выиграл первый трофей после возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера в сезоне 2021/22. 

В 2021 году «Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии со счетом 2:1.

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26 комментариев
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как же судьи не хотели этой победы, чистейший пенальти не дали + гол прям очень на тоненького и по классике не в пользу Юве

но вопреки всем Forza Juve
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Ответ Илья Банюк
Комментарий скрыт
Прочитать сказки в сети, конечно, это не матч посмотреть. Картинка вар на одной линии, свистим офсайд. Рубят игрока в штрафной в спину – плечо в плечо. Откуда такая святая наивность только берётся?
+8
-2
+6
Спасибо Макс, но все равно пора!
+3
-1
+2
Ответ Alex8007
Спасибо, Макс! Надеюсь ты с нами и на следующий сезон!
ну началось..
+3
-1
+2
Символично получилось
+1
0
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Аллегри все в твоих руках.
+1
0
+1
Ответ Ramiz Tamazanov
Спасибо Макс, но все равно пора!
Это всё здорово, конечно. Но заметил, что новости в главных на Спортс превратились в какие-то однотипные заскриптованные заголовки.
"Команда Х выиграла впервые за У лет трофей Z.
Команда Q не проигрывает P матчей ... "
Наркомания какая-то.
+1
0
+1
Ответ Alex8007
Спасибо, Макс! Надеюсь ты с нами и на следующий сезон!
Ловите мазохиста
+2
-1
+1
Ответ Eduard Chekhov
смотрел трансляцию на Винлайне с комментаторами британцем и каким-то арабом с акцентом. Когда Аллегри это начал, араб такой: typical striptease by Juve coach :) улыбнуло
)))
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Спасибо, Макс! Надеюсь ты с нами и на следующий сезон!
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Ответ Homelander_666
А зачем он раздеваться начал? 😅
смотрел трансляцию на Винлайне с комментаторами британцем и каким-то арабом с акцентом. Когда Аллегри это начал, араб такой: typical striptease by Juve coach :) улыбнуло
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Ответ d.xoxlov
Так лето скоро
Кажется, он намекал на ограбление со стороны судьи. Типа, пусть этот грабитель забирает у меня последнее - одежду. Если не я не прав, то остаётся только вариант с приближающимся летом)
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Ответ Homelander_666
А зачем он раздеваться начал? 😅
Так лето скоро
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Ответ Zidane 21
Символично получилось
Нормальных фанатов Юве с победой, а у тех кто до сих пор оскорбляет Роналду и рыжает Дибале (дигарт, данилхохлов) - в трущобы Дубая.
Трофей был нужен, несмотря на все страдания
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судья неаполитанский клоун
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Красавцы! Браво Юве!
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На такой хорошей ноте и уйти не грех
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Не после возвращения Аллегри, а перед уходом. Так теплее звучит, что ли)
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Аллигатор остовайся!
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Теперь Алегров точно должен остаться. 👍👍👍
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жми на газ !
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Взял трофей даже при том, что основной полузащитник в команде – это Маккенни
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Громко хлопнул дверью Макс! Удивительный человек) я блюю от его футбола уже очень давно, но он мне дико симпатичен в такие моменты😂
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Байер без интриги раскатает такую Атвланту,
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