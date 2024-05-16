«Ювентус» выиграл 1-й трофей после возвращения Аллегри – Кубок Италии

«Ювентус» обыграл «Аталанту» со счетом 1:0 в финале Кубка Италии.

Единственный гол на 4-й минуте матча забил 24-летний нападающий с передачи .

Таким образом, туринский клуб выиграл первый трофей после возвращения на пост главного тренера в сезоне 2021/22.

В 2021 году «Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии со счетом 2:1.