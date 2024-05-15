У ЦСКА 1 победа в 7 последних матчах

ЦСКА выиграл лишь один из семи последних матчей во всех турнирах.

Сегодня команда уступила « » в серии пенальти и вылетела из Фонбет Кубка России.

Начиная с 20 апреля армейцы одержали только одну победу – над петербуржцами в Мир . Также за это время у них три поражения (с учетом сегодняшнего) и три ничьих.

20 мая выступит в гостях у «Пари НН».