У ЦСКА 1 победа в 7 последних матчах

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА выиграл лишь один из семи последних матчей во всех турнирах.

Сегодня команда Владимира Федотова уступила «Зениту» в серии пенальти и вылетела из Фонбет Кубка России.

Начиная с 20 апреля армейцы одержали только одну победу – над петербуржцами в Мир РПЛ. Также за это время у них три поражения (с учетом сегодняшнего) и три ничьих.

20 мая ЦСКА выступит в гостях у «Пари НН».

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8 комментариев
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Пока не увидим адекватного объяснения о причинах отсутствия Акинфеева на поле можно считать поражение целиком и полностью тренерским.

Игорь - наверное, лучший российский кипер по пенальти. И вот играя в автобус в надежде дотянуть до серии пенальти Федотов не выпустил Акинфеева на замену🤦‍♂️
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ЦСКА надо уволить физрука-автобусника Федотова и уговорить Игнашевича возглавить клуб. Так хотя бы азартный и атакующий ЦСКА вернётся, вместо печального и скучного стояния всей командой в своей штрафной в надежде на очко или какой нибудь пенальти.
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Ну что делать, тяжелый график. РПЛ, Кубок, евровесна, на игроков большая нагрузка. А, извиняюсь, это я Спорт экспресс за 2005 год прочитал...
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Как же болельщики Динамо хотели эту единственную победу, что ЦСКА смог...
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При Федотове это нормально! Тренер из колхоза , на большее у него нет мозгов
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Странно, а где критика Мостового, Заремы, Смородской, Овчинникова, Широкова, Булыкина?
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Ответ AAAARMEEC
При Федотове это нормально! Тренер из колхоза , на большее у него нет мозгов
Да ладно на Федотова гнать, он разве виноват, что никто не вынужден был играть против него детьми, как в свое время Ростов)) Откуда победы возьмутся
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