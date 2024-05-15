У ЦСКА 1 победа в 7 последних матчах
ЦСКА выиграл лишь один из семи последних матчей во всех турнирах.
Сегодня команда Владимира Федотова уступила «Зениту» в серии пенальти и вылетела из Фонбет Кубка России.
Начиная с 20 апреля армейцы одержали только одну победу – над петербуржцами в Мир РПЛ. Также за это время у них три поражения (с учетом сегодняшнего) и три ничьих.
20 мая ЦСКА выступит в гостях у «Пари НН».
Игорь - наверное, лучший российский кипер по пенальти. И вот играя в автобус в надежде дотянуть до серии пенальти Федотов не выпустил Акинфеева на замену🤦♂️