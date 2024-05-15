РФС не рассматривает перенос суперфинала Кубка России из Москвы. «Зенит» и «Балтика» сыграют в «Лужниках»

РФС не рассматривает перенос Суперфинала Кубка России из «Лужников».

По сообщению службы коммуникаций , суперфинал Фонбет Кубка России пройдет в , как было запланировано ранее. «Зенит» и «Балтика» сыграют на стадионе « » 2 июня.

Сегодня «Зенит» одержал победу над (0:0, 5:4 по пенальти) в ответной игре финала Пути РПЛ и вышел в Суперфинал турнира. Ранее « » одолела « » (1:0) в финале Пути Регионов.

Напомним, « » завоевывал трофей четыре раза, « » сыграет в финале турнира впервые.