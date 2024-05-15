РФС не рассматривает перенос суперфинала Кубка России из Москвы. «Зенит» и «Балтика» сыграют в «Лужниках»
РФС не рассматривает перенос Суперфинала Кубка России из «Лужников».
По сообщению службы коммуникаций РФС, суперфинал Фонбет Кубка России пройдет в Москве, как было запланировано ранее. «Зенит» и «Балтика» сыграют на стадионе «Лужники» 2 июня.
Сегодня «Зенит» одержал победу над ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в ответной игре финала Пути РПЛ и вышел в Суперфинал турнира. Ранее «Балтика» одолела «Спартак» (1:0) в финале Пути Регионов.
Напомним, «Зенит» завоевывал трофей четыре раза, «Балтика» сыграет в финале турнира впервые.
Полина Антохина, РФС не рассматривает чего? Наброс на вентилятор?