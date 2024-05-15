РФС не рассматривает перенос суперфинала Кубка России из Москвы. «Зенит» и «Балтика» сыграют в «Лужниках»

Теги Зенит Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Балтика стадионы Матч ТВ Футбол

РФС не рассматривает перенос Суперфинала Кубка России из «Лужников».

По сообщению службы коммуникаций РФС, суперфинал Фонбет Кубка России пройдет в Москве, как было запланировано ранее. «Зенит» и «Балтика» сыграют на стадионе «Лужники» 2 июня.

Сегодня «Зенит» одержал победу над ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в ответной игре финала Пути РПЛ и вышел в Суперфинал турнира. Ранее «Балтика» одолела «Спартак» (1:0) в финале Пути Регионов.

Напомним, «Зенит» завоевывал трофей четыре раза, «Балтика» сыграет в финале турнира впервые.

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14 комментариев
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Однозначно, такой посещаемости как на Крестовском - не будет! Тем более, ещё и фан уйди.
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Ответ Deca
сказочник )
Спартачи пришли бы на "Зенит" посмотреть.
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Ответ Александр Жердин
Однозначно, такой посещаемости как на Крестовском - не будет! Тем более, ещё и фан уйди.
У Зенита дома играть? А почему не Калининград? Думаешь там на финал не будет полного стадиона? Для города это был бы праздник!
+5
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+3
> РФС не рассматривает перенос Суперфинала Кубка России из «Лужников».
Полина Антохина, РФС не рассматривает чего? Наброс на вентилятор?
+2
0
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Ответ Вратарь Бага
А если бы вместо Балтики был Спартак?)
сказочник )
+6
-4
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В Кёниг - зря не рассматривают
+1
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Ответ Unknown Username
А че не в Мариуполе?
Потому что Донецк это главный город Донбасса, Луганск это главный город ЛНР
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