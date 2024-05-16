Рэшфорд провел 400 матчей за «МЮ» – девятым среди выпускников клубной академии

Теги Манчестер Юнайтед Райан Гиггз Ньюкасл премьер-лига Англия Бобби Чарльтон Билл Фоулкс Маркус Рэшфорд Футбол

Игра против «Ньюкасла» стала для Маркуса Рэшфорда юбилейной.

Форвард «Манчестер Юнайтед» вышел на замену на 83-й минуте перенесенной игры 34-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

Теперь на счету англичанина 400 матчей в составе манкунианцев. Он стал девятым выпускником клубной академии, достигшим этой отметки. Первое место занимает Райан Гиггз (963 игры), в топ-3 также Бобби Чарльтон (758) и Билл Фоулкс (688).

Рэшфорд забил 151 гол и сделал 64 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария
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