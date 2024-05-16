Аршавин о чемпионской гонке в РПЛ: «Динамо» – фаворит, все в их руках. Победить 2 раза в оставшихся матчах они могут»
Андрей Аршавин назвал «Динамо» фаворитом в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
На данный момент «Динамо» с 53 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на два очка, а «Краснодар» – на три.
– Кто чемпионом будет все‑таки?
– На данный момент «Динамо» – фаворит, все в их руках. То, что они могут два раза победить в оставшихся матчах, выглядит нормально.
– Кто из троицы показывает наиболее чемпионскую игру?
– Чемпионами становятся при разной игре. Главное, кто наберет больше очков в конце. Все будут говорить, что это замечательный чемпионский футбол, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.
В оставшихся двух турах «Зенит» в гостях сыграет с «Ахматом» и дома с «Ростовом». «Динамо» примет «Крылья», а в финальном туре отправится на выезд к «Краснодару». Команда под руководством Мурада Мусаева 18 мая сыграет с «Сочи» на выезде и в последнем туре примет бело-голубых.