Аршавин о чемпионской гонке в РПЛ: «Динамо» – фаворит, все в их руках. Победить 2 раза в оставшихся матчах они могут»

Теги Зенит Крылья Советов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин назвал «Динамо» фаворитом в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

На данный момент «Динамо» с 53 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на два очка, а «Краснодар» – на три.

– Кто чемпионом будет все‑таки?

– На данный момент «Динамо» – фаворит, все в их руках. То, что они могут два раза победить в оставшихся матчах, выглядит нормально.

– Кто из троицы показывает наиболее чемпионскую игру?

– Чемпионами становятся при разной игре. Главное, кто наберет больше очков в конце. Все будут говорить, что это замечательный чемпионский футбол, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.

В оставшихся двух турах «Зенит» в гостях сыграет с «Ахматом» и дома с «Ростовом». «Динамо» примет «Крылья», а в финальном туре отправится на выезд к «Краснодару». Команда под руководством Мурада Мусаева 18 мая сыграет с «Сочи» на выезде и в последнем туре примет бело-голубых. 

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3 комментария
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Проблема для Зенита, что нет вообще уверенности, что сам Зенит может выиграть дважды. Сильно удивлюсь, если такое произойдет и поэтому Динамо может легко и в следующем туре стать чемпионом.
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Им можно даже разок в ничью сыграть
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Как говорится, 2 раза это 2 раза...
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