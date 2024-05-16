Семак о слухах вокруг «Зенита»: «Что Алексей Миллер заходил в раздевалку – не заходил. Что команда оштрафована – это антилогично. Или вас вводят в заблуждение, или вы специально говорите неправду»

Сергей Семак недоумевает по поводу информации о «Зените» в прессе.

– Перед матчем мы узнали, что 25 мая с вами продлят контракт. Повлияло ли это как-то перед сегодняшней игрой? Может быть, вы как-то успокоились, раскрепостилась команда?

– Об этом говорили уже недели полторы назад. Информация эта была.

Что касается моего ответа на этот вопрос, то мы занимаемся своим делом, работаем каждый день. Разговоры о продлении контракта отложены на конец сезона. На ту дату, наверное, которая была объявлена.

На сегодняшний день мы акцентируем внимание исключительно на работу, тренировки, восстановление. Ничего не изменилось. Ребята как хотели побеждать, так и хотят.

Просто у журналистов, наверное, есть такое, что, если нет результата, сразу же чего-то не хватает, пытаются найти определенные причины, но они не совсем верные. Или вбрасывание какой-то информации, чтобы как-то разжечь интерес. Мне это непонятно.

Какие-то заявления от журналистов, которые иногда всплывают вообще непонятно для чего. Или вас вводят в заблуждение, или вы специальным образом пытаетесь говорить неправду, что немножко расстраивает. Но ничего, у каждого своя работа.

– Но заявление было от председателя правления клуба…

– Я вообще говорю о том фоне, что какие-то разговоры, штрафы, что Алексей Борисович [ ] заходил в раздевалку – не заходил. Что команда оштрафована – такого даже примерно нет. Это даже как-то антилогично. Потому что если команда выигрывает, она получает какую-то премию, если не выигрывает – не получает.

Штрафовать на премию незаработанную – я не понимаю даже, каким образом это возможно, – отметил главный тренер « ».