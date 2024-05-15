Семак о матче с ЦСКА: «Боевой. «Зенит» старался создавать, атаковать, соперник оборонялся низким блоком. Доволен игрой»
Сергей Семак поделился мыслями после матча с ЦСКА.
«Зенит» победил ЦСКА по пенальти в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен).
«Матч получился боевым. Настоящим кубковым. Мы старались создавать, атаковать, соперник оборонялся низким блоком. Сегодня мы выпустили экспериментальный состав, чтобы лучше выглядеть на втором этаже. Раньше не извлекали из этого пользу. Ребята молодцы, провели хороший и качественный матч. Я доволен игрой. Хоть и пенальти лотерея
Безусловно, чемпионат для нас более приоритетный турнир. Поэтому мы и делаем такую ротацию. Через 3 дня на 4 можно сыграть матч, но когда это делаешь каждую неделю усталость накапливается», – сказал тренер «Зенита».
Одни валялись весь матч, вторые мяч катали навешивали вникуда
Спасибо фанатам за атмосферу. Без них было бы 0/10
Но огорчает травма вратаря ЦСКА Торопа, тяжелейшее сотрясение мозга, пожелаем ему остаться в строю и играть дальше. Сразу вспомнилась трагедия Перхуна...
Вспомнил как не стадионе смотрел матч Зенит - Спартак недавно, тоже чуть не забыла уснул.
Игры ноль, моментов ноль, если кто-то пытается там найти тактические изыски их нет, это ж не АПЛ