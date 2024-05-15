Семак о матче с ЦСКА: «Боевой. «Зенит» старался создавать, атаковать, соперник оборонялся низким блоком. Доволен игрой»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Сергей Семак поделился мыслями после матча с ЦСКА.

«Зенит» победил ЦСКА по пенальти в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен).

«Матч получился боевым. Настоящим кубковым. Мы старались создавать, атаковать, соперник оборонялся низким блоком. Сегодня мы выпустили экспериментальный состав, чтобы лучше выглядеть на втором этаже. Раньше не извлекали из этого пользу. Ребята молодцы, провели хороший и качественный матч. Я доволен игрой. Хоть и пенальти лотерея

Безусловно, чемпионат для нас более приоритетный турнир. Поэтому мы и делаем такую ротацию. Через 3 дня на 4 можно сыграть матч, но когда это делаешь каждую неделю усталость накапливается», – сказал тренер «Зенита».

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27 комментариев
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Это было что угодно, но не игра! Ватокатание обычное. Ужас
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Марс ужас просто
Одни валялись весь матч, вторые мяч катали навешивали вникуда
Спасибо фанатам за атмосферу. Без них было бы 0/10
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Импотенция в атаке полнейшая
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Это всё что нас ждет в ближайшие пять лет
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Когда забивать начнете??? Надеюсь, что с АХМАТОМ будет веселая игра.
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Ответ Ибн Хоттабыч
Не знаю, какой игрой доволен Семак. Ни одного голевого момента Зенит не создал. А у ЦСКА, как это не смешно, их было два.
и у ЦСКА ни одного удара в створ ворот .🤷‍♂️Зато хорошая статистика оккупации своей собственной штрафной ))
+1
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Ответ Ибн Хоттабыч
Не знаю, какой игрой доволен Семак. Ни одного голевого момента Зенит не создал. А у ЦСКА, как это не смешно, их было два.
1 и тот офсайд. Опять цска иград 9 игроков в штрафной и надежда убежать в контратаку разок
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+1
Ответ Игорь Ерофеенков
Это было что угодно, но не игра! Ватокатание обычное. Ужас
Хуже, чем обычно, потому что обычно Ерохин на 90 минут не выходит. А про второй этаж - «раньше не извлекали из этого пользу». А сейчас извлекли??? Мне интересно, сколько было навесов, после того как он поставил три столба в штрафной🤦🏻‍♂️
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С Балтикой будет так же тяжело!
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Победа конечно всегда приятна, независиио от содержания игры.
Но огорчает травма вратаря ЦСКА Торопа, тяжелейшее сотрясение мозга, пожелаем ему остаться в строю и играть дальше. Сразу вспомнилась трагедия Перхуна...
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«У Торопа двойной перелом лицевой кости черепа и тяжелое сотрясение мозга» — сообщил Брейдо. Решается вопрос о транспортировке игрока в Москву.
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Зенит отстой! Такой тухлый Зенит я не видел лет десять
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Семак ездил на стажировку к Луису Энрике? Иначе это владение мяча ради владения мяча не обьяснить.
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Рахимов показал, как играть с Зенитом. Тут даже не автобус, тут автопоезд у ворот поставили
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Ноль моментов, но крот в стане соперников зарешал. Физрук доволен.🤣🤣🤣
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Пусть Зенит продлевает Семака, следующий сезон с треском будет 8 место)))))
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давно такого "пиршества" атакующего футбола не видел от Зенита. Защита коней должна была что сделать, чтобы голы были? Все дружно слечь с ангиной в перерыве, одновременно удариться головами при угловом, просто упасть на поле от головокружения? Сергей Богданович, есть мнение, что банально физики под темповый футбол не хватает, чего на сборах то делали? Класса не хватает, компенсируй физикой, а ее нет.
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У вас 4 форварда ,но ни один не может забить.
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Это просто пытка для 50 тыс болельщиков.
Вспомнил как не стадионе смотрел матч Зенит - Спартак недавно, тоже чуть не забыла уснул.
Игры ноль, моментов ноль, если кто-то пытается там найти тактические изыски их нет, это ж не АПЛ
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Это не футбол,а Семак не тренер.
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Тренируйте угловые!!!
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Это как надо сельдереем объестся чтобы увидеть здесь «боевую» игру?
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