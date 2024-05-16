Тен Хаг о 3:2 с «Ньюкаслом»: «МЮ» было важно победить в последнем матче на «Олд Траффорд». Фанаты это заслужили, они пережили трудные времена»

Эрик тен Хаг рад, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (3:2).

«Приятно выигрывать любой матч. Было важно победить в последней игре на « » в этом сезоне. Фанаты это заслужили, поскольку они пережили трудные времена и всегда поддерживали нас. Мы здесь вместе. Мы хотели отплатить болельщикам.

Прекрасная игра, мы забили великолепные голы, но они стали возможны благодаря командной работе. Я всегда рад за молодых игроков, которые хорошо развиваются и забивают прекрасные голы.

У « » много физической мощи, которой нужно соответствовать, но при этом играть в футбол. И в этом мы нащупали хороший баланс.

Хейлунду нужно немного передохнуть, чтобы быть свежим. Голы – главное для нападающих, и этот мяч очень важен для его уверенности в себе, так что я доволен тем, что он забил», – отметил главный тренер « ».