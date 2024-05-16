Тен Хаг о 3:2 с «Ньюкаслом»: «МЮ» было важно победить в последнем матче на «Олд Траффорд». Фанаты это заслужили, они пережили трудные времена»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ньюкасл премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг рад, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (3:2).

«Приятно выигрывать любой матч. Было важно победить в последней игре на «Олд Траффорд» в этом сезоне. Фанаты это заслужили, поскольку они пережили трудные времена и всегда поддерживали нас. Мы здесь вместе. Мы хотели отплатить болельщикам.

Прекрасная игра, мы забили великолепные голы, но они стали возможны благодаря командной работе. Я всегда рад за молодых игроков, которые хорошо развиваются и забивают прекрасные голы.

У «Ньюкасла» много физической мощи, которой нужно соответствовать, но при этом играть в футбол. И в этом мы нащупали хороший баланс.

Хейлунду нужно немного передохнуть, чтобы быть свежим. Голы – главное для нападающих, и этот мяч очень важен для его уверенности в себе, так что я доволен тем, что он забил», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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9 комментариев
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Фанаты это заслужили, они пережили трудные времена, дальше будет еще труднее - тихо добавил тен Хаг
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-4
+10
Пережили? Ты уходишь?)
+4
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+3
Что значит пережили? Я не понял?))
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Так говорит, как будто впереди самое светлое будущее именно после этого матча)
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Уже пережили?
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Спасибо лысому👍
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Без характерная команда,не могут мяч дольше 5 минут удержать . Больше всех пропускает на последних минутах
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Пережили? Пока тебе не уволят мы переживаем трудные времена
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Ну все , теперь будет гопаковать до следующего матча. Король мля.
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