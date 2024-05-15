«Челси» впервые в сезоне выиграл 4 матча подряд. Общий счет на этом отрезке – 12:3
«Челси» в гостях обыграл «Брайтон» (2:1) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.
Таким образом, «синие» выиграли 4 матча подряд впервые в нынешнем сезоне АПЛ. Общий счет на этом отрезке – 12:3.
В трех предыдущих матчах «Челси» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), «Вест Хэм» (5:0) и «Ноттингем» (3:2).
Чтобы понять днищенство Стерлинга потребовалось весь сезон?
Всякие Невиллы будут переобуваться в полете, и говорить каких гениев подписал Челси.
Хотелось бы, чтобы начали с Кайседо.