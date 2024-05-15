«Челси» впервые в сезоне выиграл 4 матча подряд. Общий счет на этом отрезке – 12:3

«Челси» в гостях обыграл «Брайтон» (2:1) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

Таким образом, «синие» выиграли 4 матча подряд впервые в нынешнем сезоне . Общий счет на этом отрезке – 12:3.

В трех предыдущих матчах « » обыграл « » (2:0), « » (5:0) и « » (3:2).