«Челси» впервые в сезоне выиграл 4 матча подряд. Общий счет на этом отрезке – 12:3

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Брайтон Футбол

«Челси» в гостях обыграл «Брайтон» (2:1) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

Таким образом, «синие» выиграли 4 матча подряд впервые в нынешнем сезоне АПЛ. Общий счет на этом отрезке – 12:3.

В трех предыдущих матчах «Челси» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), «Вест Хэм» (5:0) и «Ноттингем» (3:2).

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17 комментариев
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Пусть Поч работает
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Ответ JohnStelzner
Пусть Поч работает
так прогресс команды на лицо и это с такой больничной лавкой.
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Ответ JohnStelzner
Пусть Поч работает
100%. Вообще не понимаю хейта в его сторону.
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Вот бы Шеффилд ТТХ гохнул лол
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Мы в еврозоне
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Шо пацаны, верим в топ-5?)
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Джеймс чуть не убил Челси.Нахрена!!!Всё же Синие пока незрелая команда.Концовка валидольная,могли и профукать.
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с ав еще судейки украли заслуженную победу
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Как только выкинули Стерлинга с СОновы, команда сразу заиграла.
Чтобы понять днищенство Стерлинга потребовалось весь сезон?
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Кажется это возвращение
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Эта молодая машина еще заставит всех хейтеров страдать.
Всякие Невиллы будут переобуваться в полете, и говорить каких гениев подписал Челси.
Хотелось бы, чтобы начали с Кайседо.
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4елси
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И походу вышли в ЛЕ
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А как же Де Дзерби? Он же вроде гений и тд? С чего вот такие эпитеты людям выдают вообще непонятно. Сарри из той же серии кстати
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Единственная претензия к Почу по этому сезону - овертайм финала КЛ.
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Еще бы ТТХ слил в последнем туре...
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