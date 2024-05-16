ФИФА может разрешить проведение матчей лиг за границей. Создана рабочая группа по вопросу

ФИФА проработает вопрос проведения матчей национальных лиг за рубежом.

Организация объявила о планах сформировать новую рабочую группу для «выдачи рекомендаций» по этой теме. Это решение было утверждено на заседании совета в Бангкоке в среду.

Сообщается, что рабочая группа будет состоять из 10-15 человек, имеющих опыт деятельности в различных футбольных орагнизациях, включая клубы, лиги и ассоциации болельщиков. ФМФА заявила, что группа будет независимой, но ее работа должна учитывать ряд принципов.

Так, требуется соблюдать принцип адекватного «предварительного уведомления болельщиков, которые могут упустить возможность посетить домашний или выездной матч на своем стадионе», а также оценить, «предусмотрены ли адекватные условия для болельщиков команд, проводящих матч за границей, для посещения матча в принимающей стране».

Изменения в правилах стали возможны после того, как ФИФА урегулировала юридический спор с американскими промоутерами Relevent Sports.

Отмечается, что привлечении международного интереса может принести лигам и клубам существенные доходы. Так, уже заявила, что надеется проводить матчи за рубежом к 2025 году.