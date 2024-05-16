Главврач ЦСКА Безуглов: «Состояние Торопа стабильное. Будет операция, вероятнее всего»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал состояние Владислава Торопа.

Голкипер армейцев получил повреждение после столкновения головами с защитником петербуржцев . У Торопа пошла кровь из носа, его увезли с поля на электрокаре.

«Владислав находится в сопровождении врача команды в стационаре. Состояние его стабильное. Планируется, что ночь он проведет под контролем врачей в стационаре.

Утром, если состояние будет стабильное, на спецтранспорте в сопровождении врача команды и специалистов будет доставлен в Москву, где будет принято решение по тактике решения. Конечно, сейчас близко не может идти речи про самолет.

Учитывая, что до конца сезона две недели, для Торопа точно закончился сезон. Все будет хорошо. В Москве найдем лучшего специалиста, будет выбрана лучшая тактика лечения. Будем вас информировать. Думаю, что с очень большой вероятностью будет операция», – сказал .