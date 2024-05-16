Главврач ЦСКА Безуглов: «Состояние Торопа стабильное. Будет операция, вероятнее всего»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Эдуард Безуглов Владислав Тороп Футбол

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал состояние Владислава Торопа.

Голкипер армейцев Владислав Тороп получил повреждение после столкновения головами с защитником петербуржцев Нуралы Алипом. У Торопа пошла кровь из носа, его увезли с поля на электрокаре. 

«Владислав находится в сопровождении врача команды в стационаре. Состояние его стабильное. Планируется, что ночь он проведет под контролем врачей в стационаре.

Утром, если состояние будет стабильное, на спецтранспорте в сопровождении врача команды и специалистов будет доставлен в Москву, где будет принято решение по тактике решения. Конечно, сейчас близко не может идти речи про самолет.

Учитывая, что до конца сезона две недели, для Торопа точно закончился сезон. Все будет хорошо. В Москве найдем лучшего специалиста, будет выбрана лучшая тактика лечения. Будем вас информировать. Думаю, что с очень большой вероятностью будет операция», – сказал Эдуард Безуглов.

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5 комментариев
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Только благополучного исхода всей этой трагической истории с тяжелой травмой. Игра игрой, но здоровье важнее.
+9
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+9
Питерские костоломы
+12
-9
+3
Ответ Иван Петров
Питерские костоломы
Не первый случай.Когда то Диканя тоже сломали.
+2
0
+2
Будем надеяться
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Здоровья и быстрейшего восстановления
Повтор эпизода было смотреть страшно
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